حسام حسن عن تدريب منتخب مصر: لم أصرح بأي أحاديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى حسام حسن، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، الإدلاء بأي تصريحات خلال الفترة الماضية، بعد ساعات من إعلان إنهاء إجراءات فسخ تعاقده مع زعيم الثغر.

ونُسبت تصريحات لحسام حسن خلال الساعات الماضية بشأن موقفه من تولي قيادة منتخب مصر، في الوقت الذي يعقد خلاله اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الثلاثاء لتحديد هوية المدير الفني الجديد للفراعنة سواء مصري أو أجنبي.

وورد عبر الحساب الرسمي لحسام حسن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع كامل الاحترام لكل المواقع الإخبارية والرياضية، كابتن حسام وإبراهيم حسن لم يصرحوا بأي أحاديث أو حوارات لأي موقع أو صحفي منذ فترة، وأي أخبار على لسانهم هي من وحي خيال كاتبها".

وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن قبل ساعات انتهائه من إجراءات إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام حسن. (طالع التفاصيل)

يذكر أن حسام حسن (55 عاما) تم ترشيحه لتولي قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن فسخ التعاقد مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش أمس الأحد بالتراضي بين الطرفين.