الزمالك يواجه فاركو لوضع يده على صدارة مُطلقة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يمهد نادي الزمالك للإنفراد بصدارة الدوري المصري لأول مرة، عندما يلتقي مع فاركو مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 14 من المسابقة المحلية.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي رصيده 31 نقطة متساويًا مع الأهلي في صدارة ترتيب المسابقة، في الوقت الذي يمتلك فيه أفضلية لعب مباراة أكثر من الفريق الأحمر.

أما فاركو فتراجع في ترتيبه في الدوري المصري خلال الأسابيع الماضية، بعدما وصل إلى المركز الثامن بحصد 17 نقطة، خلف فيوتشر خامس الترتيب بفارق نقطتين فقط.

فاركو تراجع ترتيبه بعدما غابت الانتصارات عنه في المباريات الأربع الأخيرة، حيث خسر أمام الأهلي وطلائع الجيش، قبل أن يتعادل مرتين أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي.

ويرجع الفوز الأخير لفاركو إلى 16 فبراير الماضي، عندما تفوق على إنبي بهدف نظيف في الجولة التاسعة، ليتقدم وقتها إلى المرتبة الخامسة في الترتيب قبل أن تتراجع نتائجه.

أمام الزمالك فنجح في التقدم ليتقاسم الصدارة مع الأهلي بعدما حقق فوزًا على بيراميدز في اللقاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالتزامن مع خسارة الأحمر أمام المصري.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز على فاركو للإنفراد بصدارة الدوري للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، والتي شهدت تناوبًا عليها بين الأهلي وبيراميدز منذ انطلاق المسابقة.

وسيغيب الأهلي عن مواجهات الأسبوع الجاري من الدوري بعد تأجيل مواجهته ضد إيسترن كومباني، لإرتباطه بمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما يغيب بيراميدز -ثالث الترتيب بالدوري- عن الجولة الحالية أيضًا والتي كان مقررًا أن يواجه سموحة خلالها، بسبب ارتباطه بمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح الزمالك لاستغلال غياب الأهلي وبيراميدز عن الجولة الحالية للابتعاد بصدارة الترتيب، وهو الحدث الذي سيتكرر خلال الجولة المقبلة أيضًا، قبل مباريات العودة لدوري الأبطال والكونفدرالية.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تشهد غياب كلًا من محمود حمدي "الونش" للإيقاف، رزاق سيسية وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يعود الثنائي أحمد أبو الفتوح وسيف الدين الجزيري للتواجد.

ومن المقرر أن يتولى الحكم محمد عادل إدارة اللقاء تحكيميًا، حسبما أعلن اتحاد الكرة المصري، على أن يتواجد محمد سلامة في تقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب معاونه أسامه السيد.