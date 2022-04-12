تقارير إعلامية: ليفاندوفسكي يوافق على الانضمام لبرشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين عن توصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ إلى اتفاق مع برشلونة يقضي بانضمامه إلى الفريق الكتالوني بعقد لـ3 مواسم.



وحسب التقارير، فإن ليفاندوفسكي (34 عاما) -الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري صيف 2023- أخبر مسؤولي بايرن ميونخ برغبته في الانضمام للنادي الكتالوني.



وأفادت قناة "سبورت تي في بي" البولندية بأن "ليفا" أبلغ الرئيس التنفيذي للنادي وحارس المرمى الأسطوري أوليفر كان أنه يخطط لمغادرة النادي ووافق على شروط شخصية مع برشلونة.



وأضافت القناة البولندية أنه "تم الاتفاق على جميع شروط العقد"، وأن الفريق البافاري يستعد بالفعل للحياة من دون البولندي الدولي.



ولا يبدو أن هناك سببا لعدم رغبة بايرن في توقيع عقد جديد مع ليفاندوفسكي، خاصة أنه سجل 46 هدفا في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. رغم أن التقرير البولندي يشير إلى أن سلطات بايرن "مترددة" في بدء محادثات بشأن صفقة جديدة، وأن ممثلي المهاجم "خاب أملهم" بسبب تردد النادي.



وإذا تمت الصفقة فإن ليفاندوفسكي سيصبح أول لاعب بولندي يمثل برشلونة على الإطلاق.



ويبدو العملاق الكتالوني عازما على التوقيع في الميركاتو الصيفي، رغم أنه قد يكون من الصعب التوقيع مع ليفاندوفسكي قبل عام من نهاية عقده.



وحقق "البلوغرانا" تقدما مثيرا للإعجاب منذ أن حل أسطورة النادي تشافي هيرنانديز محل الهولندي رونالد كومان.



وتحت إدارة تشافي تعاقد البرسا -في فترة الانتقالات الشتوية- مع فيران توريس من مانشستر سيتي وبيير إيمريك أوباميانغ الذي أنهى عقده مع أرسنال بشكل ودي.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الأسبوع الماضي أن ليفاندوفسكي "سيبذل قصارى جهده" للانضمام إلى برشلونة، وأن الفريق الإسباني يمكن أن يقدم سيرجينو ديست في المقابل الذي يعد مطلبا لأبطال البوندسليغا.





وفي المواسم الثمانية التي قضاها في النادي، أصبح ليفاندوفسكي أحد أعظم لاعبيه على الإطلاق، ويحتل المركز الثاني خلف الأسطورة غيرد مولر في قائمة الهدافين التاريخيين للبايرن.



في المجموع، سجل ليفاندوفسكي 340 هدفا في 369 مباراة منذ انضمامه للنادي من غريمه بوروسيا دورتموند -مجانا- في 2014.



وقال ليفاندوفسكي -في حديث تلفزيوني- إنه "هادئ ومنفتح على كل شيء، ومن المهم بالنسبة لي أن أكون قادرا على التركيز هذا الموسم".



المصدر: مواقع إلكترونية