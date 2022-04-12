الهلال في أمان بضرب الريان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك الهلال بالسير في سكة الانتصارات في مجموعته بدور أبطال آسيا، وحقق أمس فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الريان القطري 3 /0 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وبات الهلال الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة.

وتقدم عبدالله الحمدان بهدف للهلال في الدقيقة 27 ثم أضاف محمد إبراهيم كنو الهدف الثاني في الدقيقة 49، فيما اختتم البديل ناصر الدوسري الأهداف في الدقيقة 87.

وكان الهلال استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشارقة الإماراتي 2 /1 كما فاز الريان في الجولة الأولى على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني 3/ 2.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد الريان عند 3 نقاط.

مومباي يدمر القوة الجوية

قلب مومباي سيتي الهندي تأخره بهدف أمام القوة الجوية العراقي إلى فوز مثير 2/ 1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وجرت المباراة باستاد الملك فهد الدولي، وفيها تقدم القوة الجوية بهدف حمادي عبدالله في الدقيقة 59 ثم أدرك دييجو ماوريسيو التعادل لمومباي من ضربة جزاء في الدقيقة 70 وتكفل راهول بهيكي بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 75.

وحصد مومباي أول 3 نقاط له بعد أن استهل مشواره بالخسارة من الشباب السعودي 0/ 3.

ناساف يضرب الوحدات

تغلب ناساف كارشي الأوزبكي على الوحدات الأردني 2 / 0 أمس على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وتقمص لاعب الوسط الصربي ماركو ستايفيتش دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز للفريق الأوزبكي في الدقيقتين 71 و85.

وتصدر ناساف ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وظل الوحدات في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وكان ناساف تعادل في الجولة الأولى مع السد القطري 1/1، كما تعادل الوحدات مع الفيصلي 1/1.

فوائد خرج بها الهلال:

