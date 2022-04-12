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سيبولدي يبدأ تصحيح مسار الأهلي بالشباب

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- بواسطة أيمن الوشواش - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بعد أن فضل المدير الفني روبرت سيبولدي استغلال فترة التوقف الحالية في الاكتفاء بالتدريبات اليومية بمقر النادي وتعريف اللاعبين أكثر على طريقة لعبه وأسلوبه، بعد أن قدم للأهلي أخيرا، حيث قاد الفريق في مواجهتين فقط أمام الطائي والهلال قبل أن تتوقف المنافسات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

ويخوض الفريق مساء اليوم مناورة أمام فريق درجة الشباب بالنادي على ملعب الأمير محمد العبدالله في النادي، كما يخوض لقاءين آخرين أمام ضمك في 23 أبريل الحالي، وأمام الطائي في الـ 28 من الشهر نفسه.

ويحتل الأهلي قبل 5 جولات من نهاية دوري الأمير للمحترفين، المركز العاشر برصيد 28 نقطة، ولا يزال في حاجة إلى مزيد من النقاط لضمان الابتعاد عن منطقة الخطر.

اللقاءات المتبقية للأهلي بالدوري

- يواجه الباطن في حفر الباطن

- يستضيف أبها في جدة

- يلتقي النصر في الرياض

- يستضيف الرائد في جدة

- يواجه الشباب في الرياض

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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