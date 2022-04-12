سيبولدي يبدأ تصحيح مسار الأهلي بالشباب

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ويخوض الفريق مساء اليوم مناورة أمام فريق درجة الشباب بالنادي على ملعب الأمير محمد العبدالله في النادي، كما يخوض لقاءين آخرين أمام ضمك في 23 أبريل الحالي، وأمام الطائي في الـ 28 من الشهر نفسه.
ويحتل الأهلي قبل 5 جولات من نهاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المركز العاشر برصيد 28 نقطة، ولا يزال في حاجة إلى مزيد من النقاط لضمان الابتعاد عن منطقة الخطر.
اللقاءات المتبقية للأهلي بالدوري
- يواجه الباطن في حفر الباطن
- يستضيف أبها في جدة
- يلتقي النصر في الرياض
- يستضيف الرائد في جدة
- يواجه الشباب في الرياض
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