مدرب التعاون يشكو قلة الحظ وسوء تركيز اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاب المدير الفني لفريق التعاون، الهولندي جون فان دين بروم على لاعبيه عدم ظهورهم أمام باختاكور بمستوى مماثل للذي ظهروا به أمام الدحيل القطري وتوجوه بالفوز 2/ 1 في مباراتهم الأولى بدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا. كما عدد فان بروم أسباب الخسارة أمام باختاكور 0/ 1 في الدقيقة 83 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. أسباب خسارة التعاون بحسب المدرب





عدم نجاح الفريق في صناعة العديد من الفرص



قلة التركيز



ارتكاب أخطاء حساسة



قلة الحظ



تلقي هدف في توقيت صعب



أداء مختلف عن مباراة الدحيل من حيث صناعة الفرص وتهديد مرمى المنافس



الوقت القصير بين المباريات



تعرض اللاعبين للضغط والإرهاق



الزج بلاعبين لم يشاركوا في المباراة الأولى للاعتماد على كافة العناصر



كيف فاز باختاكور بحسب مدربه فوجنيسكي؟



تقديم أداء جيد طوال مجريات اللقاء خاصة على المستوى الدفاعي



إحكام السيطرة على المهاجم تاوامبا



الإصرار على تعويض الخسارة الأولى أمام سيباهان



تنويع أسلوب اللعب خاصة خلال الشوط الثاني



الاعتماد على الأطراف والاختراق من عمق الملعب



تسجيل هدف بعد هجمة سريعة تم إنهاؤها بطريقة مثالية



الجولة الثالثة للمجموعة



تقام يوم الخميس المقبل



يلتقي الدحيل مع باختاكور



يلتقي التعاون مع سيباهان



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