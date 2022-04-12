4 أندية بنخبة الناشئين

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وسيشهد اليوم الأول إقامة مباراتين مساء، إذ سيلتقي في الأولى فريق مضر مع الخليج بصالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وفي اللقاء الآخر سيلعب النور مع الأهلي على صالة نادي الخليج.
يذكر أن 3 أندية حازت على اللقب قبل توقفها في عام 2019م، وهي مضر والقارة والخليج.
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