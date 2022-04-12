4 أندية بنخبة الناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم النسخة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد للناشئين، بعد توقف استمر 3 مواسم، وذلك بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 وهي: النور، مضر، الخليج، الأهلي.

وسيشهد اليوم الأول إقامة مباراتين مساء، إذ سيلتقي في الأولى فريق مضر مع الخليج بصالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وفي اللقاء الآخر سيلعب النور مع الأهلي على صالة نادي الخليج.

يذكر أن 3 أندية حازت على اللقب قبل توقفها في عام 2019م، وهي مضر والقارة والخليج.