إيقاف مدربين تشاجرا بالممر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس مدرب بودو جليمت، النرويجي كيتيل كنوتسين، ومدرب حراس المرمى بنادي روما الإيطالي نونو سانتوس بشكل مؤقت بعد إدعاءات بشأن نشوب مشاجرة بينهما. ووجهت اتهامات لسانتوس بالاعتداء على كنوتسين في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس عقب خسارة روما أمام بودو جليمت 1 /2 في ذهاب دور الثمانية لدوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس الماضي في النرويج. وأصدر كلا الناديين بيانا عقب هذه الواقعة، حيث أكد روما تعاونه مع يويفا والسلطات المحلية للتحقيق في هذه الادعاءات.

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