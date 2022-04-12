شكرا لقرائتكم خبر العنصرية تقلص جمهور أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس إغلاق جزء من مدرجات ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني خلال مواجهته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بسبب سوء سلوك الجماهير. وفاز مانشستر بهدف دون رد في مباراة الذهاب الثلاثاء الماضي على ملعب الاتحاد. وأظهرت تسجيلات الفيديو جماهير أتلتيكو وهي تؤدي التحية النازية خلال المباراة، واتهم يويفا جماهير حامل لقب الدوري الإسباني بالسلوك التمييزي بجانب إلقاء المقذوفات إلى أرض الملعب. وقرر يويفا معاقبة أتلتيكو بغلق جزء من مدرجات ملعب واندا متروبوليتانو مع إلزامه برفع لافتات مناهضة للعنصرية خلال المواجهة أمام سيتي.

كانت هذه تفاصيل خبر العنصرية تقلص جمهور أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.