شكرا لقرائتكم خبر قبضتا مضر والخليج «صدارة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريقا مضر والخليج تصدرهما سلم ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد فوزهما في مباريات الجولة الـ21 قبل الأخيرة من منافسات البطولة، ورفع كل منهما رصيده إلى 38 نقطة.

وتمكن الخليج من تجاوز ضيفه الوحدة بنتيجة 38-28، فيما تغلب مضر على النور 35-34، وفاز الصفا على الترجي 34 -27، والزلفي على القارة 35-29، وتعادل المحيط مع السلام 26-26، وبالنتيجة نفسها تعادل فريقا الأهلي والعدالة.

وتلعب اليوم مباراتا مضر مع العدالة، والقارة مع الخليج في الجولة الـ22 والأخيرة من البطولة، فيما تستكمل باقي المباريات السبت المقبل، بلقاء السلام مع الزلفي، والأهلي مع الترجي، والوحدة مع النور، والمحيط مع الصفا.