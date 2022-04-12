قبضتا مضر والخليج «صدارة»

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وتمكن الخليج من تجاوز ضيفه الوحدة بنتيجة 38-28، فيما تغلب مضر على النور 35-34، وفاز الصفا على الترجي 34 -27، والزلفي على القارة 35-29، وتعادل المحيط مع السلام 26-26، وبالنتيجة نفسها تعادل فريقا الأهلي والعدالة.
وتلعب اليوم مباراتا مضر مع العدالة، والقارة مع الخليج في الجولة الـ22 والأخيرة من البطولة، فيما تستكمل باقي المباريات السبت المقبل، بلقاء السلام مع الزلفي، والأهلي مع الترجي، والوحدة مع النور، والمحيط مع الصفا.
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