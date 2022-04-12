رسالة من محمد صلاح لـ ممثل مصري.. والفنان يرد!

الشارقة - اميمة ياسر - تفاجأ الفنان أكرم حسني، بإشادة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بدوره في مسلسل “مكتوب عليا” الذي يعرض في السباق الرمضاني على شاشة DMC.

ووجه محمد صلاح رسالة إلى أكرم حسني، من خلال حسابه الشخصي على انستجرام، عبر له فيها عن موهبته، وكتب: “انت جامد اوي اقسم بالله”، ليرد عليه أكرم حسني: “أما أنا جامد أنت تبقى أي”.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.