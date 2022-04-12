شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحقق فوزا مثيرا فى انطلاقة دورة رابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت مساء الإثنين دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية بملاعب استاد القاهرة بمواجهات قوية، أبرزها فوز الخليج 365 على أسود التيرانجا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته من بداية المنافسات.

أحرز أهداف الخليج 365 محمد عراقي وعمر أنور في المباراة، التي تألق فيها نجوم الفريق وليد ماهر وأدهم البدراوي ومحمد إبراهيم تريكة وعمر أنور وأحمد عصام.

وتعرض أحمد عصام للإصابة في الأنكل أدت إلى عدم استكماله المباراة وتهدد مشاركته في المباريات المقبلة.

ويقود فريق الخليج 365 عمر الأيوبي ووليد ماهر وعاطف العربي ومحمد مراد وعمر انور ومحمد ابراهيم تريكة وسليمان النقر واحمد عصام واحمد عبد الباسط وادهم البدراوي.

وتنظم رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله الدورة الرمضانية سنويا ،ويتولي ملف الدورة ايهاب شعبان وهشام ابو الحديد.