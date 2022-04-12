شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يستعد لمواجهة الجزائر وديا يومى 14 و16 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادى معسكر منتخب مصر الأول للرجال لكرة اليد، تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، ويستمر معسكر الفريق الوطنى فى الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى فى إطار أسبوع التوقف الدولى.

وخلال معسكر منتخبنا الوطنى المصرى بالقاهرة سوف يخوض الفراعنة مبارتين ودياتين أمام منتخب الجزائر، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 14 أبريل، وتقام المباراة الثانية يوم 16 من نفس الشهر، وذلك بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

ووصلت القاهرة اليوم بعثة منتخب الجزائر الشقيق والتى تضم 26 فردا، حيث يبدأ المنتخب الجزائرى تدريباته بداية من غد الثلاثاء بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

تضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى فى المعسكر الحالى بالقاهرة كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - أحمد هشام سيسة - على زين - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - يحيى الدرع - أحمد خيرى - مصطفى خليل - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محسن رمضان - أكرم يسرى - محمد هشام سند - عمر خالد كاستيلو - إبراهيم المصرى - أحمد عادل - شادى محمود خليل - ياسر سيف.

منتخب اليد واجه منتخب البرازيل فى مبارتين وديتين بالقاهرة خلال شهر مارس الماضى، وحقق الفريق الوطنى الفوز فى المباراتين بنتيجة 31 - 27 وبنتيجة 32 - 25، وتأتى استعدادات منتخبنا الوطنى الأول للرجال لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال شهر يوليو من العام الجارى.