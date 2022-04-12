شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة: التصويت باجتماع الثلاثاء يحسم هوية مدرب المنتخب بعد رحيل كيروش، الإصابة وراء استبعاد الونش من قائمة الزمالك.. وحفني بديل بن شرقي.

كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام الرجاء المغربي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على استمرار الدفع بـ كريم فؤاد فى الجبهة اليُمنى خلال مباراة الرجاء المغربي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، رغم إمكانية لحاق محمد هاني بالمباراة.

الإصابة وراء استبعاد الونش من قائمة الزمالك.. وحفني بديل بن شرقي

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك أن سبب استبعاد محمود الونش مدافع الفريق من مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غداً هو إصابته فى الركبة، واستعداده لخوض جراحة الغضروف خلال الأيام المقبلة.

عودة الجزيري وفتوح لقائمة الزمالك استعدادا لفاركو

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه التى تدخل معسكر اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

الزمالك يجهز محمد عواد لخلافة أبو جبل فى حراسة المرمى الأبيض

وضع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، برنامجاً تدريبياً خاصاً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لتجهيزه بالشكل الكامل على أمل الاستعانة به لحماية عرين الفريق الأبيض فى أى وقت بداية من لقاء فاركوا المقبل غدا فى الجولة الرابعة عشرة للدورى.

الأهلي يعتمد ثنائية عبد المنعم وياسر أمام الرجاء المغربي

استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بالثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لقيادة دفاع الفريق الأحمر فى مباراته ضد الرجاء المغربي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى العاشرة مساءً باستاد الأهلي والسلام.

الأهلي يحصل على موافقة بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي أكد مصدر بالنادي الأهلى أن مسئولى الأمن وافقوا على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى العاشرة مساءً باستاد الأهلي والسلام. أكد مسئولو النادي الأهلي للمغربي بدر بانون مدافع الفريق أن النادى يدعمه وبشدة فى "محنة" الإصابة الأخيرة التى حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

الأهلي يستعيد 5 مُصابين قبل مواجهة الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدوري للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثي فى مران الفريق أمس لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفني.