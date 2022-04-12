شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الإصابة وراء استبعاد الونش من قائمة الزمالك،الأهلي يحصل على موافقة بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي .

كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام الرجاء المغربي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على استمرار الدفع بـ كريم فؤاد فى الجبهة اليُمنى خلال مباراة الرجاء المغربي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، رغم إمكانية لحاق محمد هاني بالمباراة.

الزمالك يُخطط للقفز على قمة الدورى من بوابة فاركو طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من لاعبى فريقه ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز على فريق فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد التساوي مع الأهلي فى النقاط، بعدما حقق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف فيما خسر المارد الأحمر من المصري البورسعيدى بهدف.

الإصابة وراء استبعاد الونش من قائمة الزمالك.. وحفني بديل بن شرقي

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك أن سبب استبعاد محمود الونش مدافع الفريق من مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غداً هو إصابته فى الركبة، واستعداده لخوض جراحة الغضروف خلال الأيام المقبلة.

عودة الجزيري وفتوح لقائمة الزمالك استعدادا لفاركو

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه التى تدخل معسكر اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

الزمالك يجهز محمد عواد لخلافة أبو جبل فى حراسة المرمى الأبيض

وضع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، برنامجاً تدريبياً خاصاً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لتجهيزه بالشكل الكامل على أمل الاستعانة به لحماية عرين الفريق الأبيض فى أى وقت بداية من لقاء فاركوا المقبل غدا فى الجولة الرابعة عشرة للدورى.

الأهلي يستعيد 5 مُصابين قبل مواجهة الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدوري للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثي فى مران الفريق أمس لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفني.