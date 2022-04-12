أخبار الزمالك اليوم الإثنين 11 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 11 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها عودة أيمن حفني وفتوح والجزيري لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة فاركو غدا ضمن مباريات الجولة الـ 14 بالدوري.

عودة الجزيري وفتوح لقائمة الزمالك استعدادا لفاركو

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه التى تدخل معسكر اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى. في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي. في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيد عبد الله. في الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.

الزمالك يستدعى السيد عطية لقائمة مواجهة فاركو واتجاه لاستبعاد أبو جبل

استدعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الحارس الصاعد السيد عطية من أجل العودة لمقر القلعة البيضاء بعد مغادرته عقب انتهاء المران الجماعى الذى خاضه الفريق استعدادًا لمواجهة فاركو.

سمارة يحيى تحسم الجدل حول انفصالها عن حارس مرمى الزمالك (فيديو)

"أنا معى إجراءات الطلاق وربى يسهل لكل واحد فينا فى حياته ويكتلبنا الخير من جهة ثانية".. بهذه الكلمات حسمت الجزائرية سمارة يحيى انفصالها عن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر من خلال حسابها الرسمى على إنستجرام.

أبو جبل يشارك فى مران الزمالك بعد جلسة 20 دقيقة مع فيريرا

انطلق مران فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شيكابالا وسيسيه ونيمار.. منافسة ثلاثية فى الزمالك لتعويض بن شرقى أمام فاركو

يتنافس الثلاثى محمود عبد الرازق شيكابالا، والإيفوارى رزاق سيسيه، وسيد نيمار لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على حجز مقعد فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة فاركو، لتعويض غياب المغربى أشرف بن شرقى الموقوف بسبب الطرد فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة.

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم أشرف بن شرقى بسبب "تقرير سرى"

تراجعت أسهم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، فى الانتقال للنادي الأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل، بشكل كبير، حسبما كشف مصدر فى القلعة الحمراء لـ"الخليج 365"، موضحاً أن الدولي المغربي بات خارج حسابات النادى تماماً.

عمرو زكي يبدأ مهام عمله في ناشئى الزمالك: كل يوم تغيير للأفضل

نشر عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال متابعته لمهام مسؤوليته الجديدة في القلعة البيضاء، برفقة نجمي النادي السابقين، محمد حلمي وأحمد عبد الحليم، وعلق زكي على الصورة قائلاً: كل يوم جديد في تغيير للأفضل ان شاء الله.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بعد تدريب اليوم استعدادًا لفاركو

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، معسكرًا مغلقًا عقب خوض التدريب الجماعى، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.