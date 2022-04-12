شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجدد عقد ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين موسما واحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إجراءات تجديد التعاقد مع الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني لقطاع الناشئين، لموسم جديد ينتهي بنهاية موسم 2023/2022.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري عن ثقته التامة في قدرة الدكتور ميمي عبد الرازق على مواصلة العمل الجاد في قطاع الناشئين بالقلعة الخضراء من أجل إعداد أجيال قوية قادرة على نيل شرف تمثيل النادي المصري من ناحية وكذلك اتباع كافة الأساليب العلمية السليمة في إعداد وتأهيل الناشئين والبراعم بالقلعة الخضراء، بالإضافة إلى إعداد جيل متميز من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة للعمل في مجال البراعم والناشئين.

وصرف مجلس إدارة المصري مكافآت كأس الكونفدرالية الأفريقية للاعبين وذلك بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، والتي تضمنت ثلاث مكافآت وهي مكافأتي الفوز على أوتوهو والطقن الكاميروني بدور المجموعات بالإضافة إلى مكافأة التأهل.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.