الامارات | وفاة البطلة الأولمبية في الشراع التونسية آية قزقز عن 17 عامًا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة البطلة الأولمبية في الشراع التونسية آية قزقز عن 17 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت الشابة التونسية آيه قزقز التي مثلت بلادها في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي في رياضة الشراع، حتفها عن 17 عامًا خلال حادث أثناء تمارين المنتخب الوطني، وفق ما أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية الاثنين.

وقع الحادث يوم الأحد عندما انقلب المركب الشراعي الذي كانت على متنه مع شقيقتها التوأم وشريكتها في الاولمبياد سارة، بسبب الرياح العاتية حيث غرقت آيه فيما تم إنقاذ شقيقتها.

قال الالماني توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية في بيان على موقع الهيئة "أنا مصدوم بخبر وفاة بطلة رياضة الشراع آية قزقز. كانت موهبة ملهمة وقدوة لجيلها من الرياضيين".

وتابع "ستستمر مشاركة آية قزقز في أولمبياد طوكيو جنبًا إلى جنب مع شقيقتها التوأم سارة في تحفيز الفتيات في كل مكان. أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها والمجتمع الأولمبي في تونس".

وشاركت الشقيقتان في سباق 49 أف أكس للسيدات في رياضة الشراع في أولمبياد طوكيو وحّلتا في المرتبة 21.

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