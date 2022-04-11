شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت مسحراتى هتصحى مين؟.. إسلام عادل: أهلى وعيلتى معنديش أغلى منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسحراتى مهنة كل مهمتها أن يدعو الناس للاستيقاظ من النوم فى شهر رمضان الكريم لتناول السحور، وفى مصر يشتهر المسحراتى بالطبلة، يجوب الشوارع بالنداء، وأبرز شخصية فى شهر رمضان هى شخصية المسحراتى، ينتظرها الصغير قبل الكبير، حيث نتذكره حينما يجوب شوارعنا ليدق طبلته دقات خاصة.

عُرفت شخصية المسحراتى فى مصر منذ العهد الفاطمى، وأصبحت طقسا من أبرز طقوس الشهر الكريم، وأخذت شكلا آخر على إيقاع الطبلة، كما ارتبطت بالسير والحكايات الشعبية التى يعشقها الكثير من المصريين مثل "ألف ليلة وليلة" و"أبو زيد الهلالى" و"على الزيبق".

أهم من لعب شخصية المسحراتى فى مصر هو "سيد مكاوى" الذى برع فى ثوب المسحراتى، فى تلحينه لأعمال الشاعر الراحل فؤاد حداد، وكانت تذاع أعماله قبل إذاعة شعائر صلاة الفجر.

ولكن ماذا لو كان المسحراتى اليوم نجم كرة قدم؟، سألنا إسلام عادل لاعب الأهلى الأسبق ومدير الكرة ومدرب المقاصة الحالى، من أول شخص ستقوم بإيقاظه إذا أعطاك أحد ما طبلة المسحراتى، مع تكليفك بتقمص شخصية المسحراتى فى أحد أيام شهر رمضان.

قال إسلام عادل لاعب الأهلى السابق، إنه إذا تقمص شخصية المسحراتى وأمسك بالطبلة سيقوم بإيقاظ أهله وعائلته قائلا، "هصحى أهلى وعيلتى لأنهم معنديش أغلى منهم".