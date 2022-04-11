شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب عبد الله جمعة بإنقاص الوزن.. وإخضاعه لبرنامج تأهيل مكثف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك من معاونيه ضرورة إخضاع عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق لبرنامج تأهيل مكثف فى ظل حاجته لإنقاص وزنه بطريقة ملحوظة.

واستبعد فيريرا، عبد الله جمعة من مباراة فاركو وهى المباراة الثانية على التوالى التى يتم استبعاد عبد الله جمعة، وكشف مصدر أن فيريرا غير راضى عن المستوى البدنى لعبد الله جمعة بسبب زيادة الوزن وطالبه بانقاص وزنه لإيجاد دور له فى الفريق خلال الفترة المقبلة.

فيما كشف مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق الزمالك أن سبب استبعاد محمود الونش مدافع الفريق من مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غدا هو إصابته فى الركبة واستعداداه لخوض جراحة الغضروف خلال الأيام المقبلة.

فيما أضاف المصدر أن سبب انضمام ايمن حفنى لكى يكون احتياطى استراتيجى على دكة البدلاء فى مباراة الغد فى ظل غياب أشرف بن شرقى بسبب الطرد الذى تعرض له فى مباراة المقاصة الماضية.

وأعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة فاركو المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية فى حراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغنى وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافى وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثى.

فى الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفنى وسيد عبد الله.

فى الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيرى.