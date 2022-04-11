شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى: بروتوكول التعاون المشترك مع الأردن يهدف لخدمة الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرفة على الكرة النسائية، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الأشقاء في الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن تبادل الخبرات والمباريات الودية والمعسكرات في خطوة نحو مواصلة تطوير كرة القدم النسائية في البلدين.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي، إن الاتفاقية تتضمن مجموعة من بنود التعاون لصالح الكرة النسائية والمنتخبات الوطنية في مصر والأردن، مشيدة في التوقيت ذاته بالخطوات التي اتخذتها الكرة الأردنية وخصوصًا في النشاط النسائي تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين وبمشروع الراحل الكابتن محمود الجوهري الذي نفخر بكونه العامل المشترك بين الكرة المصرية والأردنية بتاريخه العظيم من النجاحات بين البلدين الشقيقين.

وأضافت الرفاعي:" أتوجه بالشكر لسمو الأمير علي بن الحسين وكل الزملاء والأشقاء في الاتحاد الأردني على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة بمشاركة منتخب مصر لكرة القدم النسائية في الدورة الودية".

واختتمت :"التعاون بين اتحادي البلدين في مجال الكرة النسائية بتوقيع الاتفاقية اليوم يمثل الامتداد الطبيعي للعلاقة الطيبة بين الاتحادين الشقيقين وكل أمنياتي بالتوفيق لكرة القدم المصرية والأردنية".