شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يترقب قرارا باحتساب 3 نقاط لصالحه ليوسع الفارق مع الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى حرس الحدود، قرار لجنة مسابقات القسم الثانى التابع لاتحاد الكرة، بعدما أشرك نادى الرجاء المطروحى لاعبا غير مقيد فى قائمته فى مواجهة الفريقين التى انتهت لصالح الرجاء.

وقدم نادى حرس الحدود شكوى للجنة المسابقات بأحقيته فى نقاط المباراة، بعدما قدم أوراقا تثبت قيام نادى الرجاء بإشراك لاعب غير مقيد خلال مباراة الفريقين، وهو المخالف لقواعد المسابقات.

وحال حصول حرس الحدود على الثلاث نقاط سيرتفع رصيده إلى 53 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، بفارق 4 نقاط عن الأوليمبى الوصيف ويقترب خطوة نحو العودة للممتاز.

ويوجه الحرس نظيره الأوليمبى المباراة المقبلة، عقب انتهاء اجازة شهر رمضان فى مباراة وصفها المراقبون بمباراة الصعود والتى تعد بـ6 نقاط.

وكان محمد مكى، المدير الفنى، قد عقد جلسة خاصة مع نجوم الفريق محمد فوزى حارس المرمى ورضا الويشى وأحمد فيلكس ومحمد رضا ووليد عادل وأحمد جمعة وغريب ياسر قام خلالها بشرح أهمية حفاظ الفريق على القمة والفوز فى المباريات المقبلة وخوض كل المباريات على أنها مباريات كوؤس

وطالب مكى اللاعبين بالأداء الرجولى لتحقيق حلم الصعود والعودة إلى دورى الأضواء والشهرة.