شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وفاركو بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الزمالك وفاركو فى الأسبوع الـ14 باستاد القاهرة الدولى، ويعاونه هانى خيرى ومصطفى حسين، وعاطف حسين حكما رابعا، ومحمد سلامة حكم فيديو وأسامة السيد حكم مساعد فيديو.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة التي تدير الدورى المصرى، فوز إمام عاشور لاعب الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدورى المصرى.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر" صورة إمام عاشور معلقة عليه: "لاعب الزمالك إمام عاشور يستمر في تقديم مستويات كبيرة هجوميا ودفاعيا وعلى ذلك، الجمهور يختار إمام عاشور لاعبا للجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز".

ويقدم إمام عاشور، مستويات مميزة مع القلعة البيضاء خلال الموسم الجارى، كانت سببا فى انضمامه إلى المنتخب الوطني فى عدة مناسبات، أبرزها كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون وحصد الفراعنة وصافتها، وكذلك مباراتا الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.

وأعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة فريقه التى تدخل معسكرا اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى. في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي. في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيد عبد الله. في الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.

وأصبح الترتيب في الدورى كالتالي: الأهلي فى الصدارة بـ 31 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس النقاط بعد خوض 13 مباراة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.