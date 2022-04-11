شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تمنح إمام عاشور جائزة الأفضل فى الجولة الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة التي تدير الدورى المصرى، فوز إمام عاشور لاعب الزمالك بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدورى المصرى.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر" صورة إمام عاشور معلقة عليه: "لاعب الزمالك إمام عاشور يستمر في تقديم مستويات كبيرة هجومياً ودفاعياً وعلى ذلك، الجمهور يختار إمام عاشور لاعباً للجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز".

ويقدم إمام عاشور، مستويات مميزة مع القلعة البيضاء خلال الموسم الجارى، كانت سببا فى انضمامه إلى المنتخب الوطني فى عدة مناسبات، أبرزها كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون وحصد الفراعنة وصافتها، وكذلك مباراتا الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.

وأعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة فريقه التى تدخل معسكر اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى. في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي. في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيد عبد الله. في الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.