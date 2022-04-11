شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينهى خلاف الشرط الجزائى مع "التوأم" حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية محمد البحيري ومحمد سلامة إجراءات فسخ التعاقد مع الجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، بعد إنهاء خلاف الشرط الجزائى وسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بهم، طبقا للشروط والبنود المنصوص عليها في التعاقد بين الطرفين.

وتمنى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى التوفيق للجهاز الفني السابق في خطواتهم القادمة، مؤكدا أنه قام بمجهودات كبيرة خلال قيادة للفريق السكندرى.



التوأم

فى سياق أخر قال حسام حسن المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى إنه يتمنى الحصول على فرصة تدريب المنتخب الوطنى في الفترة المقبلة مؤكدًا أن تولى القيادة الفنية للفراعنة شرف كبير.

أضاف حسام حسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هاخد فرصة تدريب المنتخب إن شاء الله في الفترة المقبلة، وأتمنى الحصول على فرصة".

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا تكميليًا غدًا، الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بالتراضي، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصري أو أجنبي .

ومن المرجح أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عنc.v للاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا أمس الأحد بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

من جهته، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التى قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذى يكنه لمصر والمصريين، مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.