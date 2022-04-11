شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يستمر فى قيادة هجوم الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر عمر السعيد، مهاجم الزمالك، فى قيادة هجوم فريقه أمام فاركو فى المباراة المقررة بينهما غدا فى الجولة الـ14 للدورى بعد أدائه الجيد خلال المباراتين الماضيتين واللتان نجحا فيهما اللاعب فى التعبير عن نفسه.

واستطاع عمر السعيد صناعة وإحراز هدف فى لقاء بيراميدز فى الجولة قبل الماضية، والتى حقق فيها الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما بذل مجهودا كبيرا فى اللقاء الأخير أمام مصر المقاصة، خاصة بعد حالة الطرد لأشرف بن شرقى

ويحاول البرتغالى فيريرا، المدير الفنى، إلى تثبيت التشكيل لبناء خطته مع تغيير فى بعض المراكز حسب سير المباريات والإيقافات والغيابات التى تضرب الفريق، خاصة أن المدير الفنى من المدربين الذين يحبذون استقرار التشكيلة الأساسية.

وتعرض عمر السعيد لهجوم كبير من الجماهير الزملكاوية خلال الفترة الماضية وقبل قدوم فيريرا وتحديدا فى الفترة الأخيرة للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق؛ بسبب هبوط مستواه وعدم ترجمة الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وهو ما أفقده تركيزه ورحب بالرحيل لأى من الأندية نهاية الموسم.