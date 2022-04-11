شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الإصابة وراء استبعاد الونش من قائمة الزمالك.. وحفني بديل بن شرقي ،كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام الرجاء المغربي.

كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام الرجاء المغربي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على استمرار الدفع بـ كريم فؤاد فى الجبهة اليُمنى خلال مباراة الرجاء المغربي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، رغم إمكانية لحاق محمد هاني بالمباراة.

الإصابة وراء استبعاد الونش من قائمة الزمالك.. وحفني بديل بن شرقي

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك أن سبب استبعاد محمود الونش مدافع الفريق من مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غداً هو إصابته فى الركبة، واستعداده لخوض جراحة الغضروف خلال الأيام المقبلة.

عودة الجزيري وفتوح لقائمة الزمالك استعدادا لفاركو

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه التى تدخل معسكر اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

الزمالك يجهز محمد عواد لخلافة أبو جبل فى حراسة المرمى الأبيض

وضع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، برنامجاً تدريبياً خاصاً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لتجهيزه بالشكل الكامل على أمل الاستعانة به لحماية عرين الفريق الأبيض فى أى وقت بداية من لقاء فاركوا المقبل غدا فى الجولة الرابعة عشرة للدورى.