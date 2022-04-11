شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، برئاسة دكتور حازم خميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية، وذلك في مايو المقبل، والتي تتم استضافتها لأول مرة في مصر.

وتهدف اجتماعات" الوادا" إلى نشر التوعية بمخاطر المنشطات على الرياضيين وتعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بهدف القضاء عليها، لحماية الحق الأساسي للرياضيين في المشاركة في رياضة خالية من المنشطات.

بالإضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والضوابط الخاصة بالبطولات والهيئات الرياضية والعقوبات والإجراءات المتخذة على مستوى العالم لمكافحة المنشطات.