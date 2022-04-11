شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينسق مع بانون لتحديد موعد عودته من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المغربي بدر بانون لتحديد موعد عودته من بلاده عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب؛ بسبب المشكلة الصحية التي يعاني منها من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وحاجته للراحة فترة طويلة قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.

ويغيب بانون عن الأهلي منذ نهاية ديسمبر الماضي؛ بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا وحاجته للراحة التامة بسبب التهاب عضلة القلب، ويحتاج بعض الوقت في قبل العودة للانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية.

ويدرس مسئولو الأهلي اصطحاب بانون في رحلة العودة من المغرب، عقب مواجهة الرجاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المحدد لها يوم 23 أبريل الجاري، من خلال التواصل معه للترتيب للعودة على الطائرة التي ستقل بعثة الأهلي أثناء عودتها من المغرب.

ويرغب الأهلي في استعادة جهود بدر بانون، من أجل حل أزمة المشاكل الدفاعية التي عانى منها الأهلي طوال الفترة الماضية، خاصة مع إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي، مثل محمد عبد المنعم وأيمن أشرف ورامي ربيعة.