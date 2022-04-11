لقبان وفضيتان.. ماذا قدم الأهلي في 5 نسخ مع "ربع النهائي الإقصائي" لأبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، السبت المقبل في المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لحصد لقب الـ11 من دوري أبطال أفريقيا، والثالث على التوالي للأحمر ولبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وكانت أول نسخة يقام فيها دور ربع النهائي كمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أفريقيا، هي نسخة 2017، وفي الـ5 نسخ حقق الأحمر مرتين، وخسر النهائي مرتين، وودع البطولة من دور الـ8 مرة واحدة.

وتعد نسخة 2016 هي أخر نسخة يقام فيها دور الـ8 من مجموعات، وخرج الأهلي من هذه النسخة بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته خلفًا الوداد المغربي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

وقبل مواجهة الأهلي لنظيره الرجاء المغربي يرصد الخليج 365 ماذا قدم الأحمر بدور ربع النهائي في الـ5 نسخ الماضية:

دوري الأبطال 2021

توج الأهلي بالبطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي إقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

وواجه الأهلي في دور ربع النهائي نظيهر صنداونز الجنوب أفريقي، وحسم الأحمر الفوز في الذهاب على ستاد الأهلي we السلام 2-0، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 1-1.

دوري الأبطال 2020

توج الأهلي بالبطولة على حساب نظيره الزمالك في نهائي القرن بنتيجة 2-1، في المباراة التي إقيمت على ستاد القاهرة.

وواجه الأهلي في دور ربع النهائي نظيهر صنداونز الجنوب أفريقي، وحسم الأحمر الفوز في الذهاب على ستاد القاهرة 2-0، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 1-1.

دوري الأبطال 2019

ودع الأهلي البطولة من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة من صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة الذهاب بنتيجة 5-0، قبل أن يحقق الأحمر فوزًا معنويًا في ستاد برج العرب بهدف دون رد.

دوري الأبطال 2018

خسر الأهلي اللقب في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي، بعدما حسب نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة 3-1 لصالحه، ولكن الأحمر تلقى الهزيمة في تونس 3-0.

وواجه الأهلي في دور ربع النهائي حوريا الغيني بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الأهلي التأهل في القاهرة برباعية نظيفة.

دوري الأبطال 2017

خسر الأهلي اللقب في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الفريق المغربي الفوز في الإياب بنتيجة 1-0.

وواجه الأهلي في دور ربع النهائي نظيره الترجي التونسي، وانتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل 2-2، وحسم الأحمر الفوز في تونس بنتيجة 2-1.