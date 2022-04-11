اتحاد الكرة يعلن.. محمد عادل حكماً لمواجهة الزمالك وفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مواجهة الزمالك وفاركو، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري WE المصري.

ويلتقي الزمالك بنظيره فاركو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز.

وعينت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الحكم محمد عادل لمواجهة الزمالك وفاركو، ويساعده كل من هاني خيري ومصطفى حسين وعاطف حسين.

ويتولى محمد سلامة إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو، ويساعده أسامة السيد.

جدير بالذكر أن الزمالك يتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز مع النادي الأهلي، برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 17 نقطة.