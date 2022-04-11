بعد ترشيحه لتدريب منتخب مصر.. الاتحاد يعلن إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الاتحاد السكندري انتهائه من إجراءات إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة حسام حسن.

وكان الاتحاد أعلن يوم 19 مارس الماضي فسخ تعاقده مع حسام حسن وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة زعيم الثغر، قبل أن يعلن اليوم إنهاء إجراء فسخ التعاقد بشكل رسمي.

وأصدر الاتحاد السكندري بيانا جاء فيه أنه بحضور محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، أنهت لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيري عضوي مجلس الإدارة إجراءات إنهاء وفسخ تعاقد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة.

وأضاف النادي أنه تم إنهاء التعاقد مع التوأم حسن بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني والإداري والطبي، طبقا للبنود والشروط المنصوص عليها بالتعاقد الموقع بين الطرفين.

وأشاد محمد مصيلحي بمجهودات لجنة الكرة ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة في إدارة هذا الملف وإنهائه بالشكل الذي يليق بزعيم الثغر، حسب البيان.

وأعرب مصيلحى ولجنة الكرة عن تمنياتهم بكل التوفيق للجهاز الفني السابق في خطواتهم القادمة، مؤكدا أن التوأم حسن قام بمجهودات كبيرة خلال فترة قيادته لفريق الاتحاد السكندري.

ويقع الاتحاد السكندري في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري وفي جعبته 14 نقطة من 13 مباراة لعبها في البطولة المحلية بعد تحقيق 3 انتصارات وخمس تعادلات مقابل خمس هزائم.

يذكر أن حسام حسن (55 عاما) تم ترشيحه لتولي قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن فسخ التعاقد مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش أمس الأحد بالتراضي بين الطرفين.