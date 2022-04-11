مجاهد: البدري كان يرفض الوديات.. وعقده وصل لـ970 ألف جنيه شهرياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، أن عقد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وصل إلى 970 ألف جنيه شهرياً، مشيراً إلى أنه كان يرفض خوض المباريات الودية أثناء فترة التوقف الدولي.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج "برنامج النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تواجدت مع حسام البدرى لمدة ٦ أشهر فقط ولكن التعاقد مع كارلوس كيروش لن يستغرق أيام".

وأضاف: "عقد حسام البدري وصل إلى 970 ألف جنيه شهرياً".

وتابع مجاهد: "محمد بركات مدير المنتخب كان يتحدث مع البدري لخوض بعض المباريات الودية، ولكن حسام البدري كان يرفض خوض بعض المباريات الودية لمنتخب مصر أثناء فترة التوقف الدولي، وهذا الأمر أثر على تصنيف المنتخب الوطني في تصنيف فيفا".

وأوضح: "لو عاد بي الزمن، سأوجه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري عقب أول مباراة لهم، لا اتابع السوشيال ميديا ولكني اتخذت قرار رحيل البدري عقب مباراة الجابون".

وواصل: "نيلو فينجادا يتقاضى 26 ألف يورو شهرياً، ويتواجد معه 2 مساعدين في العقد الخاص به، ولا يوجد شرط جزائي في تعاقده".

وأكمل: "ضياء السيد هو الأحق بتولي تدريب منتخب مصر خلال الوقت الحالي، لأنه على دراية كاملة بالمنتخب الوطني بسبب تواجده في الجهاز الفني السابق".

واختتم مجاهد: "كان هناك انسجام وتفاهم بين أعضاء الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، وكارلوس كيروش لم يطلب رحيل الثنائي ضياء السيد وعصام الحضري من الجهاز الفني".