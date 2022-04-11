اختيار إمام عاشور لاعب الجولة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وقع اختيار الجمهور على إمام عاشور لاعب وسط الزمالك كأفضل لاعب بالجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة.

وقدم إمام عاشور مستويات جيدة في الجولة الـ13 حيث سجل هدف فوز الزمالك على مصر المقاصة بتسديدة من مسافة بعيدة المدى يوم السبت الماضي.

وكان صاحب الـ24 عاما فاز بجائزة أفضل لاعب أيضا في الجولة الـ12 الماضية بعد ساهم في فوز الزمالك على الجونة (2-1) حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني.

يذكر أن الزمالك تساوى مع الأهلي في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بفوزه على كل من فيوتشر، الجونة، بيراميدز ومصر المقاصة بآخر 4 جولات.