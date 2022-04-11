شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا ارتدوا قميص منتخب مصر لأول مرة فى عهد كيروش.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى 13 لاعباً لأول مرة قميص منتخب مصر الأول خلال الفترة التي قاد فيها البرتغالى كارلوس كيروش قيادة منتخب مصر التى استمرت أكثر من 6 أشهر، لعب الفراعنة خلالها 20 مباراة، قبل توجيه الشكر له.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة توجيه الشكر للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي، وقدموا له الشكر على الجهد الكبير الذى بذله وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومنح كارلوس كيروش الفرصة إلى 13 لاعبا جديدا للمشاركة مع منتخب مصر، خلال الـ20 مباراة التي خاضها مع المنتخب، في ظل الاستعانة بـ46 لاعبا خلال المباريات الماضية.

ونستعرض الـ13 لاعبا الذين منحهم كيروش فرصة المشاركة مع الفراعنة لأول مرة..

أكرم توفيق أمام ليبيريا

عمر مرموش أمام ليبيا

محمد حمدى أمام الجابون

إمام عاشور أمام الجابون

أحمد ياسين أمام الجابون

أحمد رفعت أمام لبنان

أسامة فيصل أمام لبنان

عمر كمال عبد الواحد أمام لبنان

حسين فيصل أمام السودان

مروان داوود أمام السودان

محمد عبد المنعم أمام الأردن

محمد صبحى أمام المغرب

ياسر إبراهيم أمام السنغال

بدأ كارلوس كيروش رحلته مع المنتخب الوطني بمواجهة ليبيريا وديا، يوم 30 سبتمبر الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، كما قاد المنتخب في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم، لينجح في منح الفراعنة بطاقة العبور للمرحلة الحاسمة، بعد الفوز على ليبيا ذهاباً وإياباً، والتعادل مع أنجولا ثم الجابون.

وخاض كيروش أولى بطولاته مع منتخب مصر في كأس العرب، التي أقيمت في قطر، وتأهل فيها منتخب مصر لنصف النهائي، قبل الهزيمة بهدف عكسي أمام تونس، ثم الخسارة على يد قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما في كأس الأمم الأفريقية، فكانت مسيرة مرتبكة بدأها بهزيمة وأنها بهزيمة لكن بينهما مر المنتخب بمرحلة تصاعدية كبيرة فرغم الهزيمة في المباراة الأولى ضد منتخب نيجيريا، لكن الفراعنة عادوا للتألق، خاصة في المراحل الإقصائية، بعد الإطاحة بكوت ديفوار، والمغرب والكاميرون، قبل أن يخسر اللقب في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.