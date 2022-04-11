شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح المهاجمين تعليمات خاصة قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تعليمات خاصة للمهاجمين في تدريبات اليوم قبل دخول الفريق في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها غدا، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى.

وطلب فيريرا من المهاجمين ضرورة التحرك بذكاء داخل منطقة الجزاء لاتخاذ مواقع بعيدة عن مراقبة المدافعين، كما طالبهم بالاعتماد علي الكرات الأرضية نظرا لتفوق مدافعي فاركو في الكرات العالية نظرا لطول قامتهم.

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيد عبد الله.

في الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.