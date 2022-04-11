شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتمد ثنائية عبد المنعم وياسر أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بالثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لقيادة دفاع الفريق الأحمر فى مباراته ضد الرجاء المغربي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى العاشرة مساءً باستاد الأهلي والسلام.

يأتي تفكير الجهاز الفني للأهلي في الاعتماد على عبد المنعم وياسر بسبب تراجع مستوى أيمن أشرف وتهوره الزائد فى تدخلاته على لاعبي الخصم، وهو ما يعرضه للكروت الصفراء أو الطرد بسبب تدخلاته العنيفة التي قد تكبد فريقه اللعب منقوصا أو احتساب ركلات جزاء عليه.

وفى السياق ذاته، أكد مصدر بالنادي الأهلى أن مسئولى الأمن وافقوا على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى العاشرة مساءً باستاد الأهلي والسلام.

ووافق الأمن، على هامش الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والرجاء، على حضور 20 ألف مشجع، بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي الكاف تعديل موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام فى العاشرة مساءً بدلا من التاسعة مساء السبت المقبل.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى في دور المجموعات الأفريقي برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الـ16 نقطة.