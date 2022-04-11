شكرا لقرائتكم خبر عن نجم زملكاوى.. أيمن يونس كبير الهدافين بالقلعة البيضاء وفيلسوف التحليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أيمن يونس مهاجم الزمالك الأسبق وأحد المحلليين الرياضين على الساحة الكروية فى الوقت الحالى من أفضل من لعب كرة القدم بالنادى الأبيض على مر التاريخ، بعدما اشتهر بتاريخه الكبير داخل نادى الزمالك.

نشأته وبدايته مع الكرة

بدأ مشواره الكروي مع نادى الزمالك سنة 1980، واستمرت رحلته مع كرة القدم حتى عام 1994، وهو أحد نجوم خط وسط نادى الزمالك وأحرز معه العديد من البطولات خلال رحلته الكروية وهو صاحب رقم قياسي بتسجيل أسرع هدف في الدوري المصري في الثانية 12 مع فريقه أمام منتخب السويس قبل أن يتم تحطيمه من قبل حسام باولو.

البطولات التى حصل عليها

حصل أيمن يونس مع نادى الزمالك علي بطولة الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل معه على بطولة الكأس أيضا عام 88 وحصل على كأس أفريقيا عام 93,84،83 وعلى كأس الأفروآسيوي عام 87.

موقف لا ينسى

يعد أيمن يونس اللاعب المصري الوحيد الذي لعب رسميًّا في 11 مركز بالملعب وحتي حراسة المرمى و كانت في مباراة الزمالك والترسانة سنة 88 في الدوري العام آخر 40 دقيقة من المباراة بعد إصابة حارس المرمى.

مشاركته مع المنتخب الوطنى

شارك مع المنتخب الوطنى في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى المغرب عام 1988 وأحرز هدفين في الكاميرون والسنغال، وقد غاب عن الملاعب المصرية حيث احترف بالسعودية 3 سنوات بأندية الرائد والوحدة السعودى.

الاعتزال

اعتزل أيمن يونس عام 1994 بعدما شارك مع الزمالك وفى أخر مواسمه شارك مع الترسانة بالدورى لفترة قصيرة لم تكلل بالنجاح ليعلن اعتزاله نهاية الموسم سالف الذكر ويتجه للعمل الإدارى بعدها .

مناصب إدارية

شارك أيضًا «يونس» كعضو مجلس إدارة في نادي الزمالك بقيادة كمال درويش عام 2013 - 2014 ، و شارك أيضًا كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم لثلاث دورات 2004 - 2012 والتي شهدت فترة ذهبية للمنتخب المصري بحصوله 3 مرات كأس الأمم الأفريقية 2006 - 2008 - 2010.

اتجاهه للإعلام

اتجه إلى عالم التحليل الكروي حيث قدم علي قنوات Art لأول مرة في عام 96 والذي أصبح بعدها ضمن أفضل المحللين الكرويين عربيًّا وأفريقيًّا، والآن يعمل فى قنوات أون تايم سبورتس.