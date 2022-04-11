الأمن يوافق على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن مسئولي الأمن وافقوا على حضور 20 ألف مشجع في مباراة الأهلي والرجاء المغربي، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساء يوم السبت المقبل على ملعب "الأهلي وي السلام".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن مسئولى الأمن وافقوا على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي.

وأوضح المصدر أنه وعلى هامش الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والرجاء، وافق الأمن على حضور 20 ألف مشجع، بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام فى العاشرة مساءً بدلا من التاسعة مساء السبت المقبل.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى في دور المجموعات الأفريقي برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الـ16 نقطة.