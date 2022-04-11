شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة وراء استبعاد الونش من قائمة الزمالك.. وحفني بديل بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك أن سبب استبعاد محمود الونش مدافع الفريق من مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غداً هو إصابته فى الركبة، واستعداده لخوض جراحة الغضروف خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر أن سبب انضمام أيمن حفني لكى يكون احتياطي استراتيجى على دكة البدلاء فى مباراة الغد، فى ظل غياب أشرف بن شرقي بسبب الطرد الذى تعرض له فى مباراة المقاصة الماضية.

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيد عبد الله.

في الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.