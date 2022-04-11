شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ موسيمانى: نثق فى قدراتك.. لا تلتفت للمنتقدين ولن تُحاسبك بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو النادي الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أن إدارة النادي تدعمه بقوة خلال الفترة المقبلة ولا تلتفت للحملة التى يتعرض لها بين الحين والآخر من بعض الجماهير أو السويشيال ميديا.

وقال مسئولو الأهلي للمدير الفني أن النادي يثق في قدراته ونجاحاته مع الفريق خلال الفترة الماضية ، لذا تم تجديد عقده مؤخراً لمدة موسمين، لذا فأن الإدارة تُقدم له كل سُبل الدعم والمساندة لاسيما وأن الفريق يخوض الفترة المقبلة إرتباطات هامة محليًا وأفريقيًا.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع موسيماني عصر أمس ، الأحد، بالنادي حضرها حسام غالي عضو مجلس الإدارة،وأستعرض خلالها رئيس الاهلي عدة أمور خاصة بفريق الكرة وأسباب الخسارة من المصري مساء السبت الماضي بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الأهلي للمدير الفني أن النادي لا يُحاسب جهازه الفني بالقطعة وأن الحساب دائماً ما يكون بنهاية الموسم، وشدد له على دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي يومي 16 و22 أبريل الجاري في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة والمغرب على التوالي.