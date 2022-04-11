شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ موسيمانى: نثق فى قدراتك.. لا تلتفت للمنتقدين ولن تُحاسبك بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو النادي الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أن إدارة النادي تدعمه بقوة خلال الفترة المقبلة ولا تلتفت للحملة التى يتعرض لها بين الحين والآخر من بعض الجماهير أو السويشيال ميديا.
وقال مسئولو الأهلي للمدير الفني أن النادي يثق في قدراته ونجاحاته مع الفريق خلال الفترة الماضية ، لذا تم تجديد عقده مؤخراً لمدة موسمين، لذا فأن الإدارة تُقدم له كل سُبل الدعم والمساندة لاسيما وأن الفريق يخوض الفترة المقبلة إرتباطات هامة محليًا وأفريقيًا.
وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مع موسيماني عصر أمس ، الأحد، بالنادي حضرها حسام غالي عضو مجلس الإدارة،وأستعرض خلالها رئيس الاهلي عدة أمور خاصة بفريق الكرة وأسباب الخسارة من المصري مساء السبت الماضي بهدف نظيف في الدوري الممتاز.
وأوضح رئيس الأهلي للمدير الفني أن النادي لا يُحاسب جهازه الفني بالقطعة وأن الحساب دائماً ما يكون بنهاية الموسم، وشدد له على دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة.
ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي يومي 16 و22 أبريل الجاري في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة والمغرب على التوالي.