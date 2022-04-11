شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه الداخلية ودياً غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة بنادى حرس الحدود مع نادى الداخلية، فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، فى مباراة ودية على ملعب الحرس بالقاهرة، استعدادا لاستكمال المباريات المتبقية فى القسم الثانى.

ويتصدر نادى حرس الحدود ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف نادى الأوليمبى قبل 5 جولات على نهاية الدورى، في صراع شرس على بطاقة التأهل للممتاز.

فى المقابل، يغرد نادى الداخلية بقيادة سيد عيد منفردا بصدارة مجموعة القاهرة برصيد 59 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 23 هدفا، ويتبقى له 4 نقاط لحسم التأهل بشكل رسمي بعد أن وسع الفارق بينه وبين بتروجت صاحب المركز الثانى لـ12 نقطة قبل 5 جولات على النهاية.

ويوجه الحرس نظيره الأوليمبى المباراة المقبلة عقب انتهاء اجازة شهر رمضان فى مباراة وصفها المراقبون بمباراة الصعود والتى تعد بـ6 نقاط.

وكان محمد مكى المدير الفنى قد عقد جلسة خاصة مع نجوم الفريق محمد فوزى حارس المرمى ورضا الويشى وأحمد فيلكس ومحمد رضا ووليد عادل وأحمد جمعة وغريب ياسر قام خلالها بشرح أهمية حفاظ الفريق على القمة والفوز فى المباريات المقبلة وخوض كل المباريات على انها مباريات كوؤس. وطالب اللاعبين بالأداء الرجولى لتحقيق حلم الصعود والعودة إلى دورى الأضواء والشهرة.