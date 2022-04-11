شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الرجاء المغربى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمباراة مصيرية أمام نظيره الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام، فيما ستقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب.

ويتطلع الأهلي لعبور بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة حصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشرة فى تاريخه.

كان الأهلى تأهل لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية قبل سحب القرعة.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للرجاء المغربى 14.08 مليون يورو

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداي، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.