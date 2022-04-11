شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر موسيماني من تكرار سيناريو الموسم الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة من المصري فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري، من أجل الحديث عن مشاكل الفريق الكروي واحتياجاته للفترة القادمة، لاسيما أنه مقدم على خوض مباراة قوية أمام الرجاء المغربي السبت المقبل فى ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحذرت إدارة النادي الأهلي بيتسو موسيماني من تكرار سيناريو الموسم الماضي الذى شهد خسارة درع الدورى لصالح غريمه الزمالك، رغم أن الأهلي كان يتصدر المسابقة بفارق 6 نقاط عن الزمالك فى الدور الأول، ولكن تراجعت النتائج فى الدور الثاني، وهو ما استغله الزمالك فى حصد درع الدوري.

وحثت إدارة الأهلي موسيماني على ضرورة التركيز في بطولة الدوري بنفس التركيز في البطولة الإفريقية، لأن الجماهير لن تقبل بخسارة المسابقة المحلية عامين على التوالي حال تكرر سيناريو الموسم الماضي، وطالبته بضرورة تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي السبت المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.