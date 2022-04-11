شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: سيراميكا يسعى لاحتلال مركز جيد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم مرسي، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، أن الفريق يسعى لاحتلال مركز جيد بالدورى خلال المرحلة المقبلة. وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة لليوم السابع، "الفترة الماضية كنا نسير بخطى ثابتة ونسعى لاحتلال مركز جيد الفترة المقبلة، لا نشعر بالرضا عن مركزنا الحالى بجدول الدوري".

وأضاف باسم، "هدفنا جميعًا احتلال مركز جيد فى الدورى، ولدينا لاعبون كبار داخل الفريق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا لمواجهة فيوتشر في المباراة المقرر لها الجمعة 15 أبريل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى، قاد هيثم شعبان سيراميكا في الموسم الحالي في 13 مباراة فاز في لقاءين وتعادل خلال 8 مباريات وخسر 3 مواجهات ويحتل الفريق معه المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.

ونجح هيثم شعبان في قيادة سيراميكا للفوز على الإسماعيلى 2 / 1 والبنك الأهلى 1 / 0 بينما خسر أمام فاركو والزمالك وإيسترن كومبانى بهدف نظيف وتعادل أمام المحلة والمقاصة وإنبى سلبيا بينما تعادل مع المصرى والجونة وسموحة بهدف لمثله ومع الاتحاد السكندرى 4 / 4 والمقاولون العرب 2 / 2.

ويرفض هيثم شعبان الاسترخاء،وطالب لاعبيه بالجدية والالتزام خلال التدريبات الاخيرة لتصحيح الاخطاء وعلاج الثغرات حيث يحرص،على الاجتماعات المستمرة مع لاعبيه قبل التدريبات للتحدث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد والتحضير للمرحلة المقبلة لفريق سيراميكا والتى يستهلها بمواجهة فيوتشر.