شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على عودة فتوح والجزيرى لقائمة الزمالك أمام فاركو ويستبعد سيسيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استفر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عودة أحمد فتوح وسيف الجزيرى لقائمة مواجهة فاركو، مع استبعاد الإيفوارى رزاق سيسيه الذى لم يشارك فى المران الجماعى الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة منذ قليل.
ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وطلب جوسفالدو فيريرا من لاعبى فريقه ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز على فريق فاركو، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد التساوي مع الأهلي فى النقاط، بعدما حقق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف فيما خسر المارد الأحمر من المصري البورسعيدى بهدف.