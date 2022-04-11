شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على عودة فتوح والجزيرى لقائمة الزمالك أمام فاركو ويستبعد سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عودة أحمد فتوح وسيف الجزيرى لقائمة مواجهة فاركو، مع استبعاد الإيفوارى رزاق سيسيه الذى لم يشارك فى المران الجماعى الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة منذ قليل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.