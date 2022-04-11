العودة للطريقة المفضلة.. كيف يفكر موسيماني في مباراة الأهلي والرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الخطوط الرئيسية للخطة التي سيواجه بها الرجاء المغربي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي الرجاء في العاشرة من مساء السبت القادم على ستاد الأهلي WE السلام في مباراة الذهاب فيما يخرج في الـ 23 من نفس الشهر لخوض مباراة الإياب على مركب الرياضي محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وقال مصدر لمصراوي إإن موسيماني قرر العودة إلى طريقة 3-4-3 والدفاع بحمدي فتحي لشغل المركز الليبرو المتقدم مع وجود آليو ديانج وعمرو السولسة في التشكيل الأساسي وهي نفس الطريقة التي أعتمدها في الإدوار الإقصائية الموسم الماضي ببطولة دوري الأبطال وخاض بها انطلاقة الموسم الحالي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن موسيماني طلب من الجهاز الطبي تقديم تقريراً مفصلاً عن محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق الذي غاب عن مباريات الفريق الماضية بسبب الإصابة ليحدد بناءً على رأي الجهاز الطبي الاستعانة باللاعب في مباراة الرجاء.

وأكد المصدر أن المدرب يفكر في الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين لزيادة التركيز عند اللاعبين وإبعادهم عن أي تشتيت ولكنه لم يحسم حتى الأن قراره.

وعكف موسيماني على دراسة الفريق المغربي ومشاهدة مباريات له وأخرها مباراته ضد رجاء بني ملال التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم في دور الـ 16 من بطولة كأس العرب وانتهت بفوز منافس الأهلي القادم بضربات الجزاء الترجيحة بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

وشهدت مباراة أداء ضعيف من حارس الرجاء أنس الزنيتي الذي تعرض لانتقادات جماهيرية واسعة طالبت بإخراجه من التشكيل الأساسي لحساب الجزائري غايا مرباح الحارس البديل.