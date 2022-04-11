بعد ارتباطه بتدريب منتخب مصر.. الكونغو الديموقراطية تقرر التجديد لكوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت تقارير صحفية إن الاتحاد الكونغولي قرر التجديد للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب بلادهم على الرغم من فشله في التأهل لمونديال 2022 بالهزيمة من المغرب.

وقال بيلج سيتواتالا سكرتير اتحاد الكونغو الديموقراطية في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي إن كوبر طور منتخب بلاده ولديه معرفة باللاعبين ويستحق التواجد لقيادة الفريق الذي يطمح في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام بكوت ديفوار.

وارتبط اسم المدرب الأرجنتيني بالعودة إلى قيادة منتخب مصر خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن تدريب الفراعنة، عقب الإخفاق فى التأهل لكأس العالم 2022.

وفشل منتخب الكونغو الديموقراطية في التأهل لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة فضلاً عن الخسارة أمام منتخب المغرب 5-2 بمجموع المباراتين في المرحلة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.