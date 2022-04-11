فيريرا يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مسا اليوم الإثنين قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام فاركو، غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب المدافع محمود حمدي الونش واللاعب رزاق رزاق سيسيه، بالإضافة لعودة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح، كما قرر المدرب استبعاد عبدالله جمعة

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام ،حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ، محمد أشرف روقا، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، سيد عبد الله.

خط الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في المبارة الماضية أمام المقاصة بنتيجة هدف دون رد، ليصل إلى 31 نقطة ليتساوي مع الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري.