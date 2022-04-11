مصدر يكشف لمصراوي: لماذا تم السماح بـ20 ألف مشجع للأهلي بدلاً من السعة الكاملة أمام الرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر لـ "الخليج 365" أنه تم تلبية طلبات النادي الأهلي بإقامة مباراته مع الرجاء بالسعة الكاملة التي يستطيع ستاد الأهلي WE السلام استعيبها.

وحصل النادي الأهلي على الموافقات الأمنية على إقامة مباراته ضد الرجاء المغربي على ستاد الأهلي WE السلام في حضور 20 ألف متفرج.

ويستضيف الأهلي شقيقه المغربي في الـ 16 من أبريل القادم ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إنه كانت هناك رغبة في مساعدة النادي الأهلي وتلبية طلبه باللعب بالسعة الكاملة بالاستاد وهذا ما حدث حيث إن مدرجات الدرجة الثانية تخضع لإصلاحات وبالتالي كانت الموافقة على 20 ألف متفرج بدلاً من 27 ألف.

وكان الأهلي قد طلب رسمياً الأسبوع الماضي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة أو السلام حسب اختار الأمن

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن توزيع الجمهور سيكون 9 ألاف في الدرجة الثالثة يمين ومثلهم في الثالثة يسار وألفين في المقصور.

وأنهى المصدر وأكد أن الأهلي أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمكان المباراة الجديد بعد اعتماده رسمياً.

وواجه الأهلي ، الهلال السوادني في مباراته الماضية الفاصلة في تأهله لدور ربع النهائي على نفس الملعب ولكن بحضور 5 ألاف مشجع فقط تم السماح لهم بحضور المباراة.

وحدد "كاف" أن تقام مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقت القاهرة بدلاً من التاعسة .

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والرجاء في المغرب يوم 23 أبريل المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.